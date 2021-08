12.08.2021, 19:41 Uhr

Rentner legt falsche Polizisten rein

Ein Rentner hat in München zwei falsche Polizeibeamte in die Falle gelockt. Die Polizei konnte die beiden Betrüger festnehmen. Ein Anrufer hat dem 80-Jährigen von Einbrüchen in der Nähe berichtet und angeboten, dass Beamte seine Wertsachen abholen.