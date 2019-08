Rentner in Grafling von eigenem Auto überrollt

Am Mittwochnachmittag ist ein 81-Jähriger in Grafling (Lkr. Deggendorf) von seinem eigenen Auto überrollt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei Deggendorf hat einen Sachverständigen eingeschaltet, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Rentner wollte Auto noch stoppen

Der Mann war aus dem Automatik-Auto ausgestiegen ohne die elektrische Handbremse zu ziehen, so die Polizei. Sein Wagen rollte rückwärts die Straße hinab. Der Versuch des 81-Jährigen, sein Auto am Heck noch aufzuhalten, scheiterte. Wie die Polizei meldet, wurde er komplett überrollt. Der Rentner wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto kam an einem Baum zum Stehen.