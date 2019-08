Rentner aus Straubing in Tschechien vermisst

Ein 56-jähriger Rentner aus Straubing ist seit Freitag (23.08.) in Tschechien verschwunden. Der Mann wurde noch am Freitag von einer tschechischen Polizeistreife aufgegriffen, da er sich in einem hilflosen Zustand befand, und in ein Krankenhaus in Cheb gebracht. Dort wurde der Straubinger noch am selben Tag entlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Vermisster Mann ist auf Medikamente angewiesen

Der Vermisste leidet an einer Krankheit und ist auf Medikamente angewiesen – ohne diese ist der Mann laut Polizei verwirrt und orientierungslos. Auch eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Deswegen bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 56-Jährige wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 182cm groß, hat eine kräftige Figur, braune kurze Haare, eventuell eine Glatze. Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.