Rentenversicherung berät sich: Aus für Klinik Donaustauf?

In München könnte heute eine Entscheidung fallen, wie es mit der Klinik in Donaustauf im Landkreis Regensburg weitergeht. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bayern Süd als Träger des Krankenhauses befasst sich in einer außerordentlichen Vorstandssitzung mit dem Thema. Konkret geht es um die Frage, ob die Lungenfachklinik verkauft, von der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd weiterbetrieben oder geschlossen wird.

Mitarbeitende von möglicher Schließung überrascht

Dass nun auch eine Schließung im Raum steht, hat nach Angaben des medizinischen Direktors der Klinik, Maximilian Malfertheiner, alle Mitarbeitenden überrascht. Bislang sei seitens der DRV Bayern Süd immer kommuniziert worden, dass es einen Weiterbetrieb in bisheriger Trägerschaft geben werde, sollte es nicht zu einem Verkauf kommen. Daneben spricht Malfertheiner von überfälligen Investitionen – zum Beispiel in Gerätschaften der Klinik. Die Klinikleitung und Chefärzte werden heute bei dem Termin in München vor Ort sein und ihre Sicht erläutern.

Die DRV Bayern Süd will sich schon seit längerem als Betreiber der Klinik zurückziehen. In den vergangenen Monaten lief deshalb auch ein Bieterverfahren, bei dem Interessenten Angebote machen konnten. Zuletzt verblieben ist laut der DRV Bayern Süd der Caritasverband für die Diözese Regensburg. Er ist Betreiber des Krankenhauses St. Josef in Regensburg und Mitbetreiber des Krankenhauses St. Lukas in Kelheim.