Vorfälle häufen sich: Rentenversicherung warnt vor Betrügern

Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern mit Sitz in Bayreuth warnt vor Betrügern, die in ihrem Namen auftreten. Wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heißt, würden derzeit als Mitarbeiter der Rentenversicherung getarnte Betrüger versuchen, an persönliche Daten oder gar die Bankverbindung der Versicherten zu kommen.

Betrug: Rentner sollen Geld auf fremdes Konto überweisen

Besonders über das Telefon würden die Betrüger demnach vorstellig. Eine Typische Masche sei es dabei, die Rentnerinnen und Rentner aufzufordern, Geld auf ein fremdes Konto zu überweisen. Dabei werde mit Rentenpfändungen, Rentenkürzungen oder anderen Nachteilen gedroht, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Den Angerufenen werde auch vorgeschlagen, Medikamente oder medizinische Hilfsmittel zu verkaufen, um an Geld zu kommen.

Rentenversicherung bietet kostenfreie Info-Hotline

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, dass es sich bei den Anrufern weder um eigenes noch um beauftragtes Personal handelt und warnt davor, der Aufforderung zur Geldüberweisung Folge zu leisten. Im Zweifelsfall sollten die Bürger die kostenfreie Rufnummer 0800/1000 4800 wählen, um den Wahrheitsgehalt der Aussagen zu prüfen.

Rente pfänden um offene Lottogebühren zu begleichen

Bei der Polizei heißt es auf Nachfrage des BR, die Masche sei bekannt. Die Vorfälle häuften sich, wonach sich Betrüger gerade gegenüber älteren Bürgerinnen und Bürgern als Vertreter einer Behörde ausgäben, um an Geld zu kommen. Erst im April sei ein Mann aus dem Landkreis Kulmbach Opfer der Renten-Masche geworden. Bei ihm allerdings habe sich ein Betrüger als Mitarbeiter einer Lottogesellschaft ausgegeben. Um ausstehende Beiträge in Höhe einiger Tausend Euro zu begleichen, habe der Betrüger auf die Möglichkeit der Pfändung von Rentenbeträgen hingewiesen. Am Telefon habe der Mann den Eindruck erweckt, als sei das mit der Rentenversicherung so abgesprochen.