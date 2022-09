Renovierung im alten Stil: Bauwerke in Oberbayern ausgezeichnet

Gold für die sogenannte Römerbrücke in Kinding im Landkreis Eichstätt: Im Bereich öffentliche Bauwerke konnte ihre Sanierung die Jury des bayerischen Denkmalpflegepreises restlos überzeugen. Die Natursteinbrücke stammt aus dem Jahr 1780 und wurde von Hofbaumeister Mauricio Pedetti erbaut.

Historische Pflastersteine aufwendig freigelegt

Besonders der Fahrbahnbelag wurde nun aufwendig saniert. Die Arbeiter haben den zwischenzeitlich aufgetragenen Asphalt komplett entfernt und den historischen Pflasterbelag freigelegt. Somit sei der Erhalt des Baudenkmals gesichert, sagt die Jury. In den vergangenen Jahrzehnten lag die Römerbrücke quasi in einem Dornröschenschlaf, weil eine moderne Brücke in der Nähe ihre Funktion übernommen hatte.

Liebevolle Restaurierung in Unterföhring

Im Bereich private Bauwerke wurde der Hof "Beim Fuchs" in Unterföhring mit Silber ausgezeichnet. Er stammt aus dem Jahr 1900. Im Laufe der Sanierung haben die Arbeiter beispielsweise Wände und Deckenmalereien freigelegt und restauriert.

Vorbildliches Engagement

Die Jury zeichnete sechs Baudenkmäler in ganz Bayern aus. Insgesamt lagen ihr 40 Einsendungen vor. Seit 2008 vergeben das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege und die Bayerische Ingenieurskammer Bau alle zwei Jahre den Bayerischen Denkmalpflegepreis. Er zeichnet vorbildliches Engagement im Bereich öffentlicher und privater Denkmalpflege aus.