Flörsch plant Comeback nach Horror-Crash: "Mir geht's super!"

Aufhören kommt nicht in Frage

Mit dem Rennfahren aufhören ist für Flörsch keine Alternative. Immerhin betreibe sie den Sport, seitdem sie vier Jahre alt ist, sagt sie. "Ich liebe diesen Sport. Das ist mein Hobby, teilweise auch mein Beruf, mein Leben." Flörsch: "Mir geht's super. Ich kann alles machen und darf wieder Autofahren."

"Ich genieße jeden Moment im Auto". Sophia Flörsch

Flörsch: "Ich weiß noch jedes Detail"

An die Ereignisse gleich nach dem Unfall kann sich Flörsch noch gut erinnern. Die Streckenposten seien sofort gekommen und hätten sie aus dem Auto gezogen. "Ich hatte nie das Bewusstsein verloren und weiß noch jedes kleine Detail. Und ich glaub, das ist auch ganz gut." So geht Flörsch positiv mit dem Erlebten um. Jeder habe mal einen schlimmen Unfall, sagt sie. Das gehöre bei dem Sport einfach dazu. "Bei mir ist es gut ausgegangen und deshalb mach ich jetzt weiter." Ihre Ziele: Bis Ende des Jahres in den Top 3 zu sein in der Meisterschaft. Und: "Genießen, alles mitnehmen und das Beste draus machen."