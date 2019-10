Renken im Starnberger See schrumpfen seit Jahren

Schaumkronen, Abfälle, Kolibakterien, so manch bayerisches Binnengewässer glich vor 40 Jahren einer Kloake. Die nährstoffreichen Gewässer wirkten sich wie eine Mastkur auf die Fische aus. Renken wogen damals rund 500 Gramm.

In den 1980er-Jahren wurde das Wasser dank Kläranlagen und Ringkanalisationen schließlich sauberer, das Nahrungsangebot für die Fische damit geringer. Das Gewicht der Renken sank bis 2013 auf circa 250 Gramm. Seit drei Jahren fällt es weiter rapide ab.

Kleinere Renken am Starnberger See

Damit fällt auch der Renkenertrag der Berufsfischer am Starnberger See auf ein Niedrigniveau. Die Ursachen sind vielschichtig und die Wissenschaft steht vor offenen Fragen.

Klimawandel verändert Bayerns Seen

Professor Herwig Stibor von der Ludwig-Maximilians-Universität München erforscht die Veränderungen an zwölf bayerischen Seen. Ein Grund ist der Klimawandel, sagt der Biologe. Der Klimawandel beinhalte sogar mehrere Stressfaktoren.

Die Renken finden zu wenig Futter

Durch die steigenden Temperaturen wird auch das Oberflächenwasser erwärmt. Die Fische müssen immer früher und weiter in die Tiefe. Dort ist das Nahrungsangebot jedoch geringer.

Auch das Stickstoff-Phosphor-Verhältnis im Wasser hat sich laut der aktuellen Studie “Nitroflex“, die Herwig Stibor betreut, verändert. Während geregelt wurde, dass immer weniger Phosphate in die Seen gelangt, stieg der Stickstoffgehalt an.

Grund dafür sind unter anderem fossile Brennstoffe aus der Luft oder Einträge aus der Landwirtschaft, wie stickstoffreiche Düngemittel. Dabei ist das Verhältnis zwischen Phosphat und Stickstoff mit verantwortlich für das Wachstum des Zoo-Planktons, das Grundnahrungsmittel der Fische.

Starkregen schwemmt Pestizide in die Seen

Auch extreme Wetterverhältnisse wie Hitzeperioden und Wärmephasen leisten ihren Beitrag. So führen extreme Regenfälle etwa dazu, dass noch mehr Material aus dem Land in die Gewässer gelangt, die Herbizide oder Pestizide beinhalten. Außerdem mischen sich die Wasserschichten schlechter, wodurch immer mehr Algen wachsen.

"Diese verschiedenen Gründe wirken nicht isoliert“, erklärt Biologe Herwig Stibor. "Sie spielen auch zusammen und dieses Zusammenspiel kennen wir im Detail gar nicht.“ Eine konkrete Ursache gebe es nicht. "Man will immer schnelle Ergebnisse und am liebsten einen Grund haben, den man beseitigen muss und dann ist wieder alles gut. Aber den gibt’s nicht. Den hats nie gegeben, den wird’s nie geben und deswegen ist es eine Forschung, die durchaus etwas Geduld benötigt“, sagt Stibor. Um die Auswirkungen der einzelnen Faktoren auf die Veränderung benennen zu können, sind aus Sicht der Wissenschaft zahlreiche und langjährige Studien notwendig.

Positive Ergebnisse bei der Seen-Forschung

Vorläufige Ergebnisse besagen: 88 Prozent der insgesamt 75 einheimischen Fischarten sind zumindest in Bayerns Seen noch vertreten, im Gegensatz zu einem tendenziellen Artenschwund in den Flüssen.