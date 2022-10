Renaturierung des Tannenbachs bei Schönthal wird prämiert

Für die Renaturierung des Tannenbaches und des angrenzenden Auenbiotopes bei Schönthal im Landkreis Cham erhält die Kreisgruppe Cham des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) den Staatspreis 2022 für erfolgreiche Ländliche Entwicklung. Vergeben wird der Preis am Donnerstag vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Initiative 2019 gestartet

Die Initiative für die Renaturierung und die ökologische Aufwertung des Gewässers und des Gebiets rund um den Tannenbach ergriff die Kreisgruppe Cham des LBV im Jahr 2019, so das Staatsministerium. Durch eine Neuverteilung haben sie die knapp zwei Hektar große Fläche in Schönthal erhalten. In Abstimmung mit dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Oberpfalz, dem Wasserwirtschaftsamt Regensburg und der Unteren Naturschutzbehörde wurden die Maßnahmen von November 2019 bis Mai 2020 veranlasst und durchgeführt.

Vollwertiges Auenbiotop

Dabei wurde unter anderem ein natürlicher Bachverlauf angelegt und modelliert. Damit wurde dem Bach ermöglicht, sich künftig eigendynamisch zu entwickeln. Zur Wiederbelebung der Fischbestände wurden Wurzelstöcke und Totholz in den Bach eingebracht, die Fischarten Laichplätze bieten sollen. Wie das Staatsministerium weiter mitteilt, konnte durch die Pflanzung neuer Erlen, Weiden und Birken ein vollwertiges Auenbiotop entstehen.

In der Begründung für die Preisvergabe heißt es wörtlich: "Durch dieses Gesamtkonzept konnte eine nachhaltige Verbesserung des Tannenbaches und dessen Aue erzielt werden. Alle ergriffenen Schritte brachten besonders auch für die Zukunft angesichts sich verändernder Klimabedingungen eine maßgebliche Verbesserung des Ökosystems rund um den Tannenbach mit sich."