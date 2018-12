Renate Schmidt wird 75

Ich habe nie etwas geplant, sagt Renate Schmidt, wenn sie an ihre lange Karriere als Bundestagsabgeordnete (1980 bis 1994) , Bundestagsvizepräsidentin (1990 bis 1994), Oppositionsführerin im bayerischen Landtag, Chefin der BayernSPD und als Bundesfamilienministerin zurückdenkt. Und man mag es ihr glauben.

Aus Nürnberg über München nach Berlin

Dafür spricht schon ihr Berufseinstieg: Mit 17 flog sie von der Schule, weil sie schwanger wurde. Im Jahr 1961 noch ein Skandal. So musste sie sich nach Heirat und Geburt ihres ersten Kindes nach einer Ausbildung ohne Abitur umsehen und fand sie beim Versandhaus Quelle: als Programmiererin und Systemanalytikerin.

"1961 wusste kein Mensch, was ich eigentlich mache und man hat von Computern als Elektronenhirnen gesprochen. Dann, nach zwölf Jahren, es begann mich zu langweilen und dann gab es Betriebsratswahlen und eine Gruppe von uns hat so und so gesagt, da muss sich was ändern insgesamt und dann haben wir da gewonnen und es ging um Freistellungen. Meine männlichen Kollegen wollten alle nicht und ich habe gesagt: ich lasse mich freistellen.“ Renate Schmidt

Ihr Mann war treibende Kraft

Vom Betriebsrat ins Parlament, das klingt dann doch nach einer typischen SPD-Karriere. Doch auch zu ihrer ersten Kandidatur für den Bundestag im Jahr 1980 musste sie überredet werden. Und zwar von ihrem Mann. Sie selbst konnte sich eine Kandidatur überhaupt nicht vorstellen.

"Und dann hat er gefragt: warum? Dann habe ich gesagt: man kann doch nicht wochenlang an seinem Plakat vorbeifahren. Das ist ja entsetzlich. Das hat mich übrigens bis zum Schluss gestört. Man geht beim Karstadt raus und schaut sich von so einem Dreieckständer lächelnd an. Das ist also gewöhnungsbedürftig.“ Renate Schmidt

Eine Bundesfamilienministerin mit neuen Ideen

Doch das stand einer langen politischen Karriere nicht im Wege. Bis 1994 war Renate Schmidt zunächst Bundestagsabgeordnete – von 1990 bis 1994 Bundestagsvizepräsidentin. Danach folgten acht Jahre im bayerischen Landtag, ehe sie vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder als Familienministerin ins Kabinett nach Berlin geholt wurde. Viele halten sie in diesem Amt immer noch für eine Idealbesetzung. Nicht zuletzt, weil sich ihre Politik am Lebensgefühl moderner Familien orientiert hat, mit der Vereinbarkeit von Kindern und Beruf. Renate Schmidt gilt als die Erfinderin des Elterngeldes, war aber nicht mehr im Amt als ihre CDU-Nachfolgerin Ursula von der Leyen den Plan umsetzen durfte.

"Frau von der Leyen, die ja mit mir wirklich auf der gleichen Ebene getickt hat, wir haben uns die Bälle zugespielt, teilweise an unseren Fraktionen und Parteien vorbei. Ich war damals stinksauer, dass ich damals nicht mehr Familienministerin war, aber ich bin im Rückblick wirklich froh drum, weil ich genau weiß, dass nur eine Unionsministerin so etwas wie Vätermonate hat durchsetzen können. Eine SPD-Ministerin, die hätte sich an den Ramsauers dieser Welt die Stirn blutig gerannt. Der zum Beispiel gesagt hat: so ein Vätervolontariat, das brauchen wir nicht.“ Renate Schmidt

Mit 75 Zeit für die Familie

2009 beschloss Renate Schmidt nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren, bekleidet aber bis heute noch viele Ehrenämter. Jetzt, mit 75, will sie auch dort deutlich kürzertreten und sogar ihre Internetseite löschen lassen. Stattdessen will sie mehr Zeit für ihre Familie haben. Doch unpolitisch wird sie wohl nie werden. Die jüngsten Wahlschlappen der SPD tun ihr weh, auch wenn sie die schlechten Ergebnisse zum Teil der gewachsenen Konkurrenz durch weitere Parteien zuschreibt. Aber damit will sie eben nicht alles erklären.

"Zum anderen, glaube ich, brauchen wir, egal ob jetzt im Freistaat Bayern oder auf Bundesebene, wieder ein Projekt, das mit uns und nur mit uns verbunden wird. Das kann in meinen Augen nur das Thema 'Soziale Gerechtigkeit', 'Mehr Gleichheit und weniger Ungleichheit in den Einkommensverhältnissen' und ähnliches sein. Und dass muss dann mit Dingen unterfüttert werden, wo wir auch mal an den anderen reiben und nicht den Kompromiss immer schon vorwegnehmen.“ Renate Schmidt

Renate Schmidt ist in Hanau geboren und in Franken aufgewachsen. Sie war in erster Ehe mit dem Hochbautechniker und Architekten Gerhardt Schmidt verheiratet, der 1984 verstarb. Im Mai 1998 heiratete sie in zweiter Ehe den Sozialwissenschaftler und Maler Hasso von Henninges, mit dem sie in Nürnberg lebt. Aus ihrer ersten Ehe hat sie drei Kinder und vier Enkelkinder.