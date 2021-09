Rembrandts Schüler in Augsburg: Große Kunst im Dämmerlicht

Schon die Räume des Schaezlerpalais sind sehenswert: kniehohe Holztäfelung, hohe, farbenfrohe Wände, knarzender Parkettboden. Und an diesen Wänden die Bilder von Rembrandts Schülern, die uns Kuratorin Julia Quandt nahe bringen will: "Ich zeige Ihnen mal mein Lieblingsbild der Ausstellung. Es wird einem Besucher nicht sofort auffallen, sage ich mal."

Die junge Frau mit Brille, Dutt und rotem Lippenstift führt vorbei an biblischen Motiven und den Außenseitern der Gesellschaft: ein Greis, ein Soldat, der vor ein Bordell pinkelt, von einer Dame interessiert beobachtet. Und immer wieder Porträts, viele mit schwarzem Hintergrund.

Außenseiter im Dämmerlicht

Bei manchen hat man den Eindruck, als stünden die gemalten Personen im Dämmerlicht. Doch dann eine Gesichtshälfte auf die Licht fällt, als würde jemand mit der Taschenlampe von der Seite leuchten. So leitet der Maler den Blick auf das, was ins Auge fallen soll. Typisch Rembrandt – und die Schüler haben es übernommen.

"Er zählte damals nicht nur zu den berühmtesten Malern, sondern eben auch zu den begehrtesten Lehrmeistern", erklärt Kuratorin Quandt. "Ich würde sagen, er war wohl ein anspruchsvoller Lehrer. Es gibt ein Beispiel, wo er eine ganze Komposition praktisch geändert hat."

Was ist ein Rembrandt? Und was nicht?

Was zur Frage führt: Was ist schon Meisterwerk und was noch Gesellenstück? "Das Porträt einer Dame von Isaac de Joudreville, das ist aus unserer eigenen Sammlung, das wurde tatsächlich mal Rembrandt selbst zugeschrieben, später mal seinem Jugendfreund Jan Lievens. Mittlerweile sind wir halt bei Joudreville", schildert Quandt die Probleme bei der Zuschreibung.

Es gebe aber Merkmale, anhand derer sich ein Rembrandt-Original identifizieren lasse: "Beispielsweise wie die Grundierung aufgebaut ist, wie die Farbschichten angelegt sind. Das kann dann ein sehr starkes Indiz dafür sein, dass es Rembrandt selber war. Aber hundertprozentig wird man es in manchen Fällen trotzdem nicht sagen können."

Ausstellung dauert bis Mitte Januar

Für die Ausstellungsstücke ist die Frage geklärt. Bleibt noch das Lieblingsbild der Kuratorin, bei dem sie inzwischen angelangt ist: Eine Zeichnung in Postkartengröße. Skizzenhaft erkennt man einen Mann in einem Sessel, neben ihm zwei Frauen, die sich um ihn kümmern.

"Es hat einen relativ schnell hingeworfenen Charakter, wo aber schon alles angelegt ist, was eben die spätere, eventuell größere Komposition ausmacht", schwärmt Kuratorin Quandt. "Das Beispiel hier, diese Dreieckskomposition bei der Figurenkonstellation. Man sieht bereits wie der Licht-Einfall geplant ist und das finde ich persönlich sehr faszinierend."

Wer das Lieblingsbild der Kuratorin selber sehen will, hat noch bis Mitte Januar Zeit. Solange dauert die Ausstellung noch. Und auch ein Werk von Rembrandt selbst ist ausgestellt: Dessen Geliebte in glänzender Rüstung als Pallas Athene.