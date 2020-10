Reliquienraub in Regensburg - Bischof sorgt für Ersatz

Im Fall der aus der Regensburger Kirche St. Wolfgang gestohlenen Reliquien des Heiligen ist die Kriminalpolizei derzeit weiter auf Spurensuche. Wie das Bayerische Landeskriminalamt dem BR-Studio Niederbayern/Oberpfalz auf Nachfrage mitteilte, sei man derzeit an der Auswertung der Beweismittel.

Reliquie aus Hauskapelle als Ersatz

Der Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer bringt derweil ersatzweise am Samstag die Wolfgangsreliquie der bischöflichen Hauskapelle in die Wolfgangspfarrei. Es handele sich um einen Teil des Schädels des Heiligen. Anlass sind die Feierlichkeiten des Wolfgangspatroziniums. Die katholische Kirche gedenkt am 31. Oktober des heiligen Wolfgangs, des Schutzpatrons der Diözese Regensburg.

In der Kirche St. Wolfgang hatten am vergangenen Montag bisher unbekannte Täter die Reliquie vom Hochgrab der Pfarrkirche gestohlen.

Steinernes Hochgrab galt als einbruchssicher

Die Umstände des Diebstahls weisen den Experten zufolge darauf hin, dass die Diebe sehr gezielt vorgegangen sind. Möglicherweise haben sie die Reliquien im Auftrag gestohlen. Denkbar ist aber auch, dass sie sich erst nach dem Diebstahl auf die Suche nach einem Käufer machten, sagte der LKA-Sprecher. Die Reliquien waren in ein Glasgehäuse eingefasst und in dem steinernen Hochgrab verbaut. Die Konstruktion galt als einbruchssicher.

Vor 16 Jahren waren aus der gleichen Kirche schon einmal Reliquien des heiligen Wolfgang gestohlen worden. Sie sind bis heute nicht mehr aufgetaucht.