Relikt der NS-Zeit: Nürnberg informiert über Zeppelintribüne

Von 10 bis 16.30 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich vor Ort über den aktuellen Stand der Entwicklung des Geländes hin zum Lern- und Begegnungsort zu informieren.

Führungen auch auf Türkisch oder Russisch

Neu in diesem Jahr sind fremdsprachige Führungen - darunter der erste öffentliche türkischsprachige Rundgang über das Gelände. Alle Führungen sind kostenlos und wollen Einblicke in sonst nicht zugängliche Bereiche ermöglichen. Außer auf Deutsch und Türkisch finden die Rundgänge auch auf Englisch, Russisch und Polnisch statt. Ebenfalls neu sind Führungen in Gebärdensprache, sowie Hör- und Tastführungen.

Zeppelintribühne und Zeppelinfeld im Laufe der Zeit

Dabei geht es um die historische Bedeutung der Bauwerke während der nationalsozialistischen Reichsparteitage und um deren Nutzung nach Kriegsende. Außerdem wird über aktuelle Planungen und angedachte Maßnahmen informiert, die das Zeppelinfeld und die Zeppelintribühne zum Lern- und Begegnungsort machen sollen.