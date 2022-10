Rekrutierungsgehilfe in Russland? Knauf dementiert Vorwürfe

Ist der unterfränkische Baustoff-Konzern Knauf ein "Helfer Putins"? Diesen Vorwurf erhebt zumindest das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Demnach solle der Leiter eines Knauf-Werks bei Moskau dem russischen Wehramt bei der Rekrutierung von Soldaten mit einer Liste und einem Bustransfer im Firmenbus zum Wehramt geholfen haben. Das aber dementiert der Konzern mit Sitz in Iphofen im Landkreis Kitzingen.

In einer Erklärung heißt es wörtlich: "Die Geschäftsleitung weist den Vorwurf einer willfährigen oder gar aktiven Unterstützung der Kriegführung mit allem Nachdruck zurück."

Knauf über die Vorgänge

Zu den Vorgängen im Werk Krasnogorsk heißt es weiter: Die Namen der zehn Mitarbeiter standen auf einer Liste russischer Behörden für eine Wehrübung. Fünf weitere Mitarbeiter seien darüber hinaus auf Anordnung der russischen Behörden zur Organisation der Wehrübung herangezogen worden. Insgesamt seien aus dem Knauf-Werk bislang nur drei Mitarbeiter zum Wehrdienst eingezogen worden.

Knauf-Werk in Russland weiter in Betrieb

Knauf hat in Russland insgesamt 14 Werke mit 4.000 Mitarbeitern. Der Baustoffkonzern ist dort Marktführer mit Baustoffen für den Trocken- und Innenausbau. Die Werke in Russland sind alle nach wie vor in Betrieb. Die Begründung des Konzerns: Dort produzierten russische Mitarbeiter für den russischen Markt – und deshalb werde auch aus Fürsorge für die Mitarbeiter weitergearbeitet.