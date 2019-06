Rekordzahlen beim „Stadtradeln“ in Stadt und Landkreis Bamberg

Radeln für den Klimaschutz - eine gute Sache, finden viele Menschen in Stadt und Landkreis Bamberg. Die Kampagne "Stadtradeln“ beweist das, denn die Radler von hier haben in diesem Jahr erneut Bestmarken erreicht. So wurde im Stadtgebiet bei der Teilnehmerzahl erstmals die Tausender-Marke geknackt. Eine deutliche Steigerung gab es auch im Landkreis, wo mehr als doppelt so viele Radler wie 2018 in die Pedale getreten sind – mehr als 700.

58 Tonnen CO2 eingespart

Insgesamt haben die Radler aus Stadt und Landkreis Bamberg bei der Aktion fast 409.000 Kilometer Strecke gemacht – das entspricht einer zehnfachen Umrundung des Äquators. Die Atmosphäre wurde dadurch um 58 Tonnen des schädlichen Klimagases CO2 entlastet. "Stadtradeln“ ist eine bundesweite Aktion des Klimabündnisses der Europäischen Städte. Ziel ist es, den Radverkehr in den Kommunen zu fördern und mehr Menschen für ein Umsteigen auf’s Fahrrad zu gewinnen.