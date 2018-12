Rekordversuch mit Nikoläusen und Krampussen in Murnau

Rund 60 Nikoläuse und 20 Krampusse haben sich für Samstag in Murnau angekündigt - von Unterfranken bis Österreich. Aus Passau sind es sogar so viele, dass die Nikoläuse gleich einen Bus chartern mussten.

Haydns Nikolaimesse in der St. Nikolauskirche in Murnau

Gemeinsam wird um 17 Uhr ein Festgottesdienst in der St. Nikolauskirche in Murnau gefeiert - Chor und Orchester spielen passenderweise Haydns Nikolaimesse. Dann ziehen die Nikoläuse mit dem Jugend- und Blasorchester durch die Fußgängerzone.

Nikolaus statt Weihnachtsmann

Organisator Reinhard Klein ist selbst seit über 50 Jahren Nikolaus mit Leib und Seele und will mit dem Treffen den Bischof von Myra wieder in den Mittelpunkt rücken. Klein wehrt sich dagegen, dass der kommerzielle Weihnachtsmann dem Nikolaus vielerorts den Rang abläuft - hier in Bayern habe der Weihnachtsmann nichts verloren - hier ist der Nikolaus zu Haus: das ist Kleins Botschaft.

Eintrag in Guinness-Buch der Weltrekorde?

Der Traum von Reinhard Klein ist der Eintrag ins Große Buch der Weltrekorde. Mit dem Verlag steht er dafür seit längerer Zeit in Kontakt - vielleicht nimmt das Nikolaustreffen ja in diesem Jahr die Hürde und wird verewigt. Da es kein vergleichbares Treffen gibt, ist es schon jetzt das weltweit größte Treffen der heiligen Männer.