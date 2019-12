03.12.2019, 08:48 Uhr

Rekordsumme für Sternstunden auf Bayern 1-Regionaltag

Rekordsumme für Kinder in Not: Beim "Bayern 1-Regionaltag“ auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt haben Bayern 1-Moderatoren und Korrespondenten so viel Geld gesammelt wie nie zuvor. Die Spenden gehen an die Aktion Sternstunden.