Rekordbeteiligung bei Vogelstimmen-Sammel-Aktion "Dawn Chorus"

Vogelliebhaber haben sich in der Dämmerung aufgemacht und die morgendlichen Konzerte der Vögel aufgenommen: 13.500 Vogelstimmen aus der ganzen Welt sind so auf die "Dawn Chorus" Seite hochgeladen worden und können nun nachgehört werden. Das sogenannte Citizen Science- oder Bürgerprojekt stößt auf große Resonanz – gerade auch bei bayerischen Naturfreunden, wie die Macher feststellten.

Viel Zuspruch von bayerischen Vogelliebhabern

Menschen weltweit waren seit Anfang Mai aufgerufen, morgendliche Vogelkonzerte mit einer eigens entwickelten "Dawn-Chorus"-App auf dem Handy aufzunehmen und für die Wissenschaft bereitzustellen. Aus Bayern kamen 65 Prozent aller Aufnahmen und mit fast 7.100 Einsendungen doppelt so viele wie im Vorjahr. "Dawn Chorus" ist ein Wissenschafts-, Kunst- und Bildungs-Projekt, bei dem jeder mitmachen kann und das vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) zum dritten Mal durchgeführt wurde.

Amsel-Gesang am bekanntesten

Der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer sagte: "Die Bayern lieben ihre Vögel und haben dieses Jahr zum erfolgreichsten Sammelzeitraum der gesamten Projektlaufzeit gemacht. Neben der puren Freude dem Vogelchor zu zuhören, leisten alle Teilnehmenden außerdem einen wichtigen Beitrag zur Biodiversitätsforschung und für den Artenschutz." Die Teilnehmer waren aufgefordert, anzugeben, welche Vogelstimmen sie erkennen: Wie in den ersten beiden Jahren führte die Amsel mit 26 Prozent die Auflistung deutlich an, gefolgt von der Kohlmeise (10 %), dem Haussperling (9 %) und der Mönchsgrasmücke (5 %).

Mit Vogelstimmen-Wissen Künstliche Intelligenz füttern

Das Projekt ruft in diesem Jahr zum ersten Mal dazu auf, die Wissenschaftler bei der Auswertung der Vogelgesänge zu unterstützen. Im Herbst sollen Teilnehmer helfen durch ihre Vogelstimmenanalysen die Künstliche Intelligenz zu trainieren. So soll auf Dauer eine Datenbasis entstehen, die Aufschlüsse über Veränderungen in der Artenvielfalt etwa durch den Klimawandel oder veränderte Lebensräume geben kann.

Insgesamt knapp 21.000 aufgenommene Vogelstimmen

Das Projekt wurde im ersten Corona-Jahr 2020 entwickelt, seit diesem "Stillen Frühling" wurden mittlerweile knapp 21.000 Aufnahmen frühmorgendlicher Vogelstimmen gesammelt, unter anderem von Menschen aus Australien, den Philippinen, Indien, Costa Rica oder Ägypten. Die meisten Stimmen (820) wurden am Tag zum Erhalt der Artenvielfalt, dem 22. Mai aufgenommen, denn an diesem Tag fand die "Stadt versus Land Challenge" statt. Ziel war es, möglichst viele Aufnahmen von einem Tag aus unterschiedlichen Lebensräumen zu erhalten. An dem Projekt haben sich auch 28 Schulklassen aus ganz Bayern beteiligt.

Daten zu Lärmbelästigung

Mit den Tonaufnahmen wurde auch die Lärmbelästigung abgefragt, dabei dominiert im Durchschnitt der Straßenlärm mit 78 Prozent die Liste der gehörten Lärmquellen, dieses Jahr wurde aber auch wieder vermehrt Fluglärm wahrgenommen. "Wir freuen uns darauf, die Daten im Detail zu untersuchen und mit den außergewöhnlichen Jahren 2020 und 2021 zu vergleichen“, sagte Lisa Gill, die Projektleiterin von "Dawn Chorus" bei Biotopia.