26.11.2019, 16:58 Uhr

Rekordbeteiligung bei Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit"

Die Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" hatte in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung zu verzeichnen. Wie die AOK mitteilte, nahmen in Bayern fast 70.000 Menschen daran teil – knapp zehn Prozent mehr als im vergangenen Jahr und so viele wie noch nie.