Rekord-Wahlbeteiligung in Schwaben erwartet

Die Wahllokale haben gerade eben erst geschlossen, doch in einzelnen schwäbischen Stimmkreisen zeichnet sich schon jetzt eine unerwartet hohe Wahlbeteiligung ab. Im Stimmbezirk Aichach-Friedberg meldete der Wahlleiter dem Bayerischen Rundfunk eine Beteiligung von knapp 90 Prozent – und das bereits am Nachmittag, zwei Stunden vor Schließung des Wahllokals.

Stimmzettel nachbestellt

In einem Stimmbezirk in Mering hatten zu dieser Zeit schon 85 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Aus Friedberg meldet ein Stimmbezirk rund 74 Prozent. Im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl vor fünf Jahren sind das rekordverdächtige Werte: Damals hatten nur 64 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Wegen der ungewöhnlich hohen Beteiligung in diesem Jahr haben zum Beispiel die Wahlbüros in Mindelheim und Memmingen Stimmzettel nachbestellt.