Rekord-Nachwuchs in Bayern: Gute Jahre für Storch und Luchs

Gute Neuigkeiten aus dem Tierreich: Storch und Luchs waren in diesem und im vergangenen Jahr erfolgreich. Es gab einiges an Nachwuchs. Insgesamt 60 selbständige Luchse und 20 Jungtiere wurden etwa seit Mai 2018 gezählt.

2020 ein Storchen-Rekordjahr

Mehr als 700 Weißstorch-Paare gibt es in diesem Jahr in Bayern. Damit wurde das Rekordjahr 2019 noch übertroffen: Damals waren schon mehr als 630 Brutpaare gezählt worden. Die Population der Weißstörche steigt in Bayern schon seit Jahren an. Der Weißstorch konnte deshalb bereits 2016 von der Roten Liste gefährdeter Brutvögel Bayerns gestrichen werden.

Störche wählen ungefährlichere Routen zum Überwintern

Neben den Artenhilfsprogrammen der vergangenen Jahrzehnte ist auch ein Grund für die steigenden Zahlen, dass die Störche nicht mehr so häufig nach Afrika ziehen: "Es verbleiben viele an der spanischen Küste und überwintern dort. So sind sie den Gefahren der Winterzeit während des Zuges, als auch in den Überwinterungsgebieten weniger ausgesetzt. Umso mehr finden zurück nach Bayern, um bei uns zu brüten", so Martin Sigl vom Landesbund für Vogelschutz von der Kreisgruppe Deggendorf. Auch in Bayern überwintern wegen günstigeren klimatischen Bedingungen immer mehr Störche. Der Bruterfolg der vergangenen Jahre zeigt auch: Die Störche haben genug Nahrung. Die finden sie vor allem in Weihern und Feuchtwiesen.