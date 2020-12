Rekord bei Paketausstellungen: Stressiger Job zur Weihnachtszeit

Die Geschäfte in der Stadt haben zu. Wer seine Weihnachtsgeschenke nicht schon lang im Voraus beisammen hatte, muss auf den Online-Handel zurückgreifen, um den Liebsten noch eine Freude machen zu können. Corona und Weihnachten sorgen derzeit dafür, dass die Lieferdienste sich vor Arbeit kaum mehr retten können.

Rekordzahl bei Paketlieferungen

"Mit 11 Millionen Paketen am Tag deutschlandweit haben wir den bis dahin höchsten Stand jemals erreicht", so Alexander Böhm, Pressesprecher der Deutschen Post, "im Jahr 2019 hatten wir zu dieser Zeit im Jahr vielleicht acht bis neun Millionen Pakete deutschlandweit." Schon im Laufe des Jahres hat die Deutsche Post einen deutlichen Zuwachs an Bestellungen verzeichnet. Kombiniert mit dem Weihnachtsgeschäft sind die Zahlen dann explodiert und es gab einen regelrechten Paket-Boom.

Mehr Aushilfen und mehr Fahrzeuge

Mit diesen hohen Zahlen hat die Deutsche Post aber schon gerechnet. Um die Spitzen abzufangen, wurden über 10.000 Aushilfen eingestellt, sagt Alexander Böhm. Außerdem seien über 13.000 Fahrzeuge neu bereitgestellt worden. Trotzdem müssen die Paketzusteller häufig deutlich länger arbeiten, als es sonst der Fall wäre. Nur so können verzögerte Lieferzeiten verhindert werden.

"Es geht drunter und drüber durch Corona"

Paketboten bekommen in der Regel einen Bezirk zugeteilt, in dem sie die dortigen Pakete und Briefe ausliefern. Das ist in normalen Zeiten für den Zusteller machbar. Aktuell braucht es aber zusätzliche Arbeitskräfte: Mit dem enormen Zuwachs an Online-Bestellungen müssen sogenannte Springer aushelfen, damit eine rechtzeitige Lieferung garantiert werden kann. Doch zwei Zusteller pro Bezirk bedeutet nicht, dass sie auch schneller fertig sind. Die Masse an Paketen ist so enorm, dass die meisten Zusteller trotz Hilfe noch Überstunden machen müssen.

Die 29-jährige Yvonne Friedrich arbeitet seit drei Jahren bei der Deutschen Post im Landkreis Würzburg und wird als Springerin eingesetzt: "Wir haben wirklich so viel zu tun, wir haben eigentlich im April schon unsere Zahlen von Weihnachten 2019 geknackt. Es geht wirklich drunter und drüber durch Corona."

Geänderte Arbeitszeiten und weniger Kundenkontakt

Als coronabedingte Vorsichtsmaßnahme wurden die Paketzusteller in zwei Schichten eingeteilt. Während die erste Schicht um 6.00 Uhr morgens anfängt und meist vor Sonnenuntergang fertig ist, muss die zweite Schicht ab 9:30 arbeiten und aufgrund der Masse an Paketen sogar in der Dunkelheit noch ausfahren. "Das ist wahnsinnig schwer, weil bei Dunkelheit alles anders aussieht. Wenn es dunkel ist, muss man aufpassen, dass man nicht hinfällt", sagt Yvonne Friedrich.

Aufgrund von Corona haben mittlerweile ein Großteil der Kunden einen Abstellplatz für die Pakete angegeben. Hierbei fällt der Kundenkontakt für die Zusteller komplett weg. Doch auch ansonsten halte sich der Kontakt in Grenzen, da der Mindestabstand eingehalten werden muss.