Reiter will Teilnehmerzahl bei Münchner Corona-Demo begrenzen

Für die Protestaktion am Samstag hat eine Privatperson 10.000 Teilnehmer angekündigt. Man werde die Demonstration genau beobachten, hat der Chef des Münchner Kreisverwaltungsreferats Thomas Böhle am Mittwoch im Stadtrat klar gemacht. Sobald die vom KVR erteilten Auflagen nicht eingehalten würden, werde die Polizei rigoros einschreiten. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter will es gar nicht erst so weit kommen lassen.

Reiter setzt im Notfall auf eine Gerichtsentscheidung

Bei einem Termin am Klinikum Schwabing erklärte Reiter, er wolle die Teilnehmerzahl auf "höchstens 1.000" begrenzen. Dafür sei man im Gespräch mit den Anmeldern der Demonstration. Auf der Theresienwiese könnten auf 400.000 Quadratmetern tausend Menschen mit den gebotenen Abständen demonstrieren, rechnete Reiter vor. Das wolle er notfalls gerichtlich durchsetzen.

Polizei soll eventuell Demonstranten am Eingang abzählen

Er werde mit dem Polizeipräsidenten klären, dass die Regeln mit aller Durchsetzungskraft des Staates vertreten würden. Der Münchner Oberbürgermeister schlägt vor, den Raum, den tausend Menschen mit den notwendigen Abständen bräuchten, mit Gittern abzusperren. Die Polizei könne am Eingang zählen.

Schutz für Menschen, die sich an die Regeln halten

Der Rathauschef unterstrich das Grundrecht der Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit. Er könne aber nicht denjenigen, die sich seit Wochen an die Regeln hielten, erklären, "dass wir dort zusehen, wenn Tausende oder mehrere tausend Menschen sich absichtlich, vorsätzlich quasi dadurch gefährden, dass sie keine Maske tragen."

Reiter: Extreme Kräfte nutzen Demos für ihre Zwecke

Mit Sorge beobachtet Reiter, wie auch Teilnehmer der rechten Szene sich unter die Demonstranten mischten, um ihre politischen Thesen unterzubringen. Sie nutzten die "Gunst der Stunde", so Reiter, um zuversuchen, "ihre Themen hoffähig zu machen".