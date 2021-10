"Reiten in der Grundschule": Neuer Sportunterricht für Kinder

Um den Sportunterricht für Grundschüler vielfältiger zu gestalten, wird in Heroldsbach im Landkreis Forchheim ein Projekt vorgestellt, bei dem die Kinder der dortigen Reitgruppe ein "Starterpaket" mit Reitausrüstung gestellt bekommen. Gemeinsam mit dem Kultusministerium will der Bayerischen Reit- und Fahrverbands (BRFV) mit der Initiative "Reiten in der Grundschule" den Sport noch stärker für die Jüngeren zugänglich machen. Derzeit gibt es laut dem BRFV bereits einige Kooperationen zwischen Reitvereinen und Schulen, vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz und vor allem mit Realschulen und Gymnasien.

Hohe Nachfrage bei Schulen nach Pferden im Sportunterricht

Die Leidenschaft für Pferde erwacht bei vielen Kindern schon in jungen Jahren – und immer mehr Grundschulen wollen ihnen entsprechende Angebote machen. "Wir verspüren eher ein zunehmendes Interesse. Schulen interessieren sich dafür, ihr Angebot breiter zu fächern", sagte Thomas Schreder, BRFV-Geschäftsführer. Man verzeichne eine Zunahme an Anfragen zu Angeboten rund um den Schulsport.

Kinder sollen Umgang mit Tieren lernen

Beim Reiten würden Kinder von Anfang an lernen, dass das Zusammenspiel zwischen Tier und Mensch große Freude, aber auch große Verantwortung bedeute, sagte Schreder vom BRFV. "Denn Pferde kann ich nicht wie einen Laptop zuklappen. Die Kinder lernen, dass es nicht nur einfach ein Sportgerät ist, das ich aus dem Schrank hole." Durch den Umgang mit den Tieren soll laut Kultusministerium außerdem Natur- und Umweltbewusstsein gefördert werden. Nach einem Jahr mit deutlich weniger sozialen Begegnungen gebe es ein starkes Bedürfnis nach Begegnungen und Bewegung in der Natur.