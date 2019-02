Reit im Winkl: Messerangriff auf Urlauber

Ein unbekannter Mann hat heute Nachmittag in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) einen Urlaubsgast mit einem Taschenmesser angegriffen. Der Urlauber war zusammen mit seiner Ehefrau in der Dorfstraße unterwegs, als ihn ein 40 bis 50 Jahre alter Mann anrempelte und in einen Schneewall stieß. Es entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte ein Taschenmesser zog und vor dem Urlaubsgast herumfuchtelte.

Täter konnte flüchten

Er stieß mehrmals mit dem Taschenmesser in Richtung des Kopfes des Urlaubers. Einen Stich oder Schnitt verspürte dieser zunächst nicht. Später, während er den Unbekannten verfolgte, merkte er, dass er am Handrücken blutete. Der Unbekannte konnte über einen engen Fußweg im Bereich des Spielplatzes flüchten. Sein Opfer erlitt eine kleine Schnittwunde.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Angreifer ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, trug dunkle Kleidung und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Jetzt hofft die Polizei in Reit im Winkl auf Zeugenhinweise.