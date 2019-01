06.01.2019, 08:57 Uhr

Reit im Winkl: Autofahrerin sitzt zwischen zwei Lawinen fest

Eine Autofahrerin hat sich am Samstag in Reit im Winkl im Landkreis Traunstein in große Gefahr gebracht. Beinahe wäre ihr Wagen von einer Lawine verschüttet worden. Die Frau hatte eine Straßensperrung missachtet.