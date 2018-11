Reißerische Online-Werbung für Touren im KZ Dachau entschärft

Auf der Website war für eine Besichtigung mit teils reißerischen Formulierungen geworben worden. So können Besucher laut Beschreibungstext erfahren, "wie die schöne, mittelalterliche Stadt Dachau zum Zentrum des Bösen wurde" und von "schrecklichen Geschichten der Endlösung" hören.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte dem BR, dass die Texte von den lokalen Anbietern zur Verfügung gestellt und einer Qualitätskontrolle unterzogen werden. Dass die Texte in dieser Form im Internet erschienen sind, sei ein Versehen gewesen.

Get Your Guide: "Wir möchten uns für die Wortwahl entschuldigen"

"Bei über 30.000 Produkten, die in bis zu 22 Sprachen angeboten werden, können Fehler leider nicht ausgeschlossen werden. Diesen bestimmten Fehler bedauern wir zutiefst", heißt es in einem Schreiben an den BR. "Wir möchten uns für die Wortwahl entschuldigen."

Auf der Website des Anbieters wurden die fragwürdigen Formulierungen bereits geändert. Zudem will das Unternehmen in Zukunft zusätzliche Qualitätskontrollen bei ähnlich sensiblen Angeboten einführen.