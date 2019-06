Reisewelle zu Pfingsten: Heute und morgen drohen lange Staus

So viele Fluggäste wie noch nie an Pfingsten

Auch an den Flughäfen wird es voll. Der Münchner Flughafen erwartet heuer so viele Fluggäste wie noch nie in dem Zeitraum. Rund 2,4 Millionen Reisende sollen es laut Airport zwischen dem 7. und 23. Juni werden - im Vorjahr waren es noch 2,3 Millionen. "Es steigert sich von Jahr zu Jahr", sagte eine Sprecherin. So auch die Zahl der Flüge: Zum Auftakt am 7. Juni werden 1.296 Flugzeuge starten und landen - 22 mehr als 2017.

Parkplatz online reservieren

Angesichts des zu erwartenden Verkehrs auf den Anfahrtswegen und möglichen Wartezeiten an den Sicherheits- und Passkontrollen sollten Fluggäste etwas mehr Zeit als sonst einplanen. Wichtig für alle Reisende, die mit dem Pkw anreisen: Aufgrund von Bau- und Renovierungsarbeiten in den Parkhäusern und auf den Parkplätzen stehen am Flughafen vorübergehend weniger Stellplätze zur Verfügung. Daher wird empfohlen, frühzeitig einen Parkplatz online zu reservieren und für die Parkplatzsuche mehr Zeit einzuplanen.

Extra-Personal am Flughafen Nürnberg

Der Flughafen Nürnberg rechnen in den beiden Ferienwochen mit 243.000 Passagieren. Das sind rund 30 Prozent mehr als im Jahresmittel. Alleine am Freitag werden 16.000 Passagiere abgefertigt. Wegen des hohen Passagieraufkommens setzt der Flughafen mehr Personal ein, zum Beispiel beim Check-In oder der Gepäckabfertigung.

Schienenersatzverkehr bei Meridianzügen

Auch Züge werden an Pfingsten voraussichtlich recht voll werden: Die Hauptreisetage werden heute, morgen und am Pfingstmontag erwartet. Selbst bei kleineren Ausflügen mit der Bahn könnte die eine oder andere Fahrt länger dauern: Auf der Bahnstrecke München-Rosenheim kommt es von heute bis zum 13. Juni zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr bei den Meridianzügen. Grund sind Gleisbauarbeiten zwischen Ostermünchen und Rosenheim. Der Gleisabschnitt Großkarolinenfeld-Rosenheim wird zudem am Pfingstwochenende gesperrt. Die Sperre gilt ab Samstag 21.10 Uhr bis Montagmorgen 4.30 Uhr. Grund sind Arbeiten am Bahndamm für Brückenbauarbeiten.

Gutes Wetter auch in Bayern

Wer nicht verreist, darf sich auf ein schönes Pfingstwochenende in Bayern freuen - die Wettervorhersagen sind gut: In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad. Vorsicht ist allerdings beim Baden geboten: Die Seen sind noch immer sehr kalt und die Flüsse reißend. Bei Wanderungen in den Bergen sollten sich Ausflügler vorher gut erkundigen - teilweise liegt noch viel Schnee, örtlich herrscht Lawinengefahr. Im Allgäu sind zum Beispiel viele Hüttenanstiege nicht oder nur teilweise begehbar.