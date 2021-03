Reisewarnung aufgehoben: Mallorca-Flieger ab Nürnberg gestartet

Mit etwa 150 Passagieren startete der ausgebuchte Eurowings-Flieger pünktlich vom Airport Nürnberg in den bewölkten Nürnberger Himmel. Flughafensprecher Christian Albrecht bezeichnete den Mallorca-Reise-Auftakt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk als "Startschuss".

Erster Schritt zur Wiederanbindung an Flugverkehr

Der Flughafen wolle seine Prozesse nun allmählich wieder hochfahren, so Albrecht. "Jeder Flug ist aus wirtschaftlicher Sicht willkommen." Allerdings hätten die Verantwortlichen nicht nur die Wirtschaft im Blick. "Wir haben auch einen Auftrag für die Metropolregion Nürnberg. Wir müssen die Region an den europäischen Luftverkehr anbinden und das ist jetzt der erste Schritt", so der Flughafensprecher weiter.

Flughafen plant Ausbau der Flugverbindungen

In den kommenden Wochen sollen noch weitaus mehr Verbindungen hinzukommen, mehrere Flüge pro Woche Richtung Palma sind vorgesehen. Für die Pfingst- und Sommerferien hofft der Flughafen Nürnberg darauf, noch mehr Urlaubsziele anbieten zu können. Im vorläufigen Sommerflugplan sollen Urlauber rund 40 Ziele zur Auswahl haben. Jedoch könne sich der Flugplan jederzeit abhängig von der Pandemielage noch ändern, sagte Albrecht. Wenn es nach dem Airport Nürnberg geht, soll es schon rund um Pfingsten die Möglichkeit geben, beispielsweise auf die griechischen Inseln oder die Kanaren zu reisen.

PCR-Test und Online-Registrierung vor Balearenreise

Nach aktuellem Stand müssen Mallorca-Reisende bei ihrer Rückkehr nach Deutschland keinen Corona-Test machen. Allerdings muss bei Reiseantritt ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Außerdem müssen sich Urlauber vor Abflug für die Einreise auf den Balearen online registrieren. Auch vor Ort auf Mallorca gelten gewisse Corona-Regeln: Bars und Restaurants zum Beispiel schließen um 17.00 Uhr, dazu gilt eine nächtliche Ausgangssperre ab 22.00 Uhr.