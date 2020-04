Reisebüro-Betreiber demonstrieren vor Nürnberger Flughafen

Mit leeren Koffern und Plakaten, mit Mundschutz und dem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand demonstrierten die 50 genehmigten Teilnehmer stumm eine Stunde lang vor dem Eingang des Nürnberger Flughafens. Die selbstständigen Reisebüro-Betreiber fordern einen umfassenden Schutzschirm, der nicht nur die großen Konzerne rettet.

Reise-Rettungsfond gefordert

Das Aktionsbündnis schlägt einen Deutschen-Reise-Rettungsfond vor, der vom Bund mit ca. 10 Milliarden ausgestattet werden soll.

"Aus diesem Fond sollen wir Reisebüros mit unserer Provision der abgesagten Reisen entlohnt werden, das ist Arbeit die auch getan wurde. Die Veranstalter sollen ihre Margen für die abgesagten Reisen bekommen, und die Kunden natürlich ihre Zahlungen zurück." Holger Crone, Aktionsbündnis "Rettet die Reisebüros"

80 Prozent der Einnahmen weggebrochen

Den Reisebüros sei mindestens 80 Prozent der Einnahmen weggebrochen und das sei noch optimistisch gerechnet, so die Protestierenden. Die Demonstration in Nürnberg ist Teil einer bundesweiten Protestaktion. In mehr als 30 Städten haben die Inhaber und Beschäftigten von selbstständigen Reisebüros und kleinen Reiseveranstaltern so auf ihren Existenzkampf aufmerksam gemacht.