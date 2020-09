01.09.2020, 12:25 Uhr

Reiserückkehrer in Schwaben: Sind die Behörden vorbereitet?

Die Gesundheitsämter melden steigende Corona-Zahlen in Schwaben. Das liegt auch an Reiserückkehrern. Sind die Behörden in der Region dafür gewappnet? Und was kommt auf uns zu?