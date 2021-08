Reiserückkehr nach Bayern: So hoch ist das Bußgeld bei Verstößen

Es hat ein paar Tage gedauert, aber mittlerweile hat das bayerische Gesundheitsministerium seinen angekündigten Bußgeldkatalog zur bundesweiten Coronavirus-Einreiseverordnung erlassen. Darin sind "Regelsätze" für bestimmte Verstöße festgelegt, damit die Bußgelder bayernweit möglichst gleich hoch ausfallen.

Denn die Einreiseverordnung des Bundes, die seit 1. August gilt, zählt nur mögliche Ordnungswidrigkeiten auf - die Höhe der Geldbußen ist Sache der Länder beziehungsweise der Kommunen. Konkret im bayerischen Fall: Der Freistaat gibt den Rahmen vor, die Kommunen entscheiden im Einzelfall.

Verstoß gegen Testpflicht: Bußgeld zwischen 250 und 1.000 Euro

Bei Reiserückkehrern, die bei einer Polizeikontrolle weder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis noch einen aktuellen Corona-Test vorweisen können, soll sich die Höhe des Bußgelds danach richten, wo sie sich zuvor aufgehalten haben. 1.000 Euro sollen bei der Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet fällig werden, 500 Euro nach dem Urlaub in einem Hochrisikogebiet, alle anderen sollen in der Regel 250 Euro bezahlen.

Für jene, die nach Aufenthalt in einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet die digitale Einreiseanmeldung zu spät, unvollständig oder gar nicht ausfüllen, soll das Bußgeld 1.000 Euro betragen. Weitere 1.000 Euro sollen dann fällig werden, wenn die Einreiseanmeldung nicht innerhalb von 24 Stunden nachgereicht wird.

Virusvariantengebiete sind laut Robert Koch-Institut (RKI) Länder oder Regionen "mit besonders hohem Infektionsrisiko durch verbreitetes Auftreten bestimmter Sars-CoV-2 Virusvarianten". Die Einstufung nimmt das RKI vor. Das Institut veröffentlich auch die Liste der Hochrisikogebiete: Das sind Regionen mit besonders hohen Corona-Inzidenzwerten.

2.000 Euro Bußgeld bei Verstoß gegen Quarantänepflicht

Sogar 2.000 Euro drohen bei einem Verstoß gegen die "Absonderungspflicht", die bei der Rückkehr aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet gilt. Wer in einem Hochrisikogebiet im Ausland war, muss in Deutschland unverzüglich für zehn Tage in Quarantäne. Für vollständig Geimpfte und Genesene endete diese Quarantänepflicht, sobald sie den entsprechenden Nachweis im Einreiseportal hochladen, alle anderen können sich frühestens nach fünf Tagen freitesten. Bei Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet gilt derzeit für jeden sogar eine 14-tägige Quarantänepflicht, die nicht verkürzt werden kann.

Wer sich in Einreisequarantäne befindet, darf keinen Besuch von Menschen aus einem anderen Haushalt empfangen. Ein Verstoß gegen dieses Verbot soll mit einem Bußgeld von 600 Euro geahndet werden. Reisenden, die sich einem Corona-Test widersetzen (der "Pflicht zur Duldung eine ärztlichen Untersuchung"), droht ein Bußgeld von 500 Euro.

Bußgeld kann auch höher oder niedriger ausfallen

Wie hoch genau ein Bußgeld tatsächlich ausfällt, entscheidet aber nicht das Gesundheitsministerium, sondern die zuständige Kreisverwaltungsbehörde. Die Regelsätze im Bußgeldkatalog sollen dabei als Richtlinie dienen - sie können aber "je nach den Umständen des Einzelfalls im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Grenzen erhöht oder ermäßigt werden", wie es heißt. Bei Folge- oder mehrmaligen Verstößen soll die Summe laut Ministerium jeweils verdoppelt, bei Fahrlässigkeit halbiert werden.

"Beförderer" sollen bis zu 10.000 Euro bezahlen müssen

Deutlich höher sind zum Teil die festgelegten Bußgelder für "Beförderer", also Fluggesellschaften, Bus- und Bahnunternehmen, die Reisende aus dem Ausland nach Deutschland bringen. Wenn sie bei einem Flug oder einer Fahrt aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet die erforderliche Bestätigung einer digitalen Einreiseanmeldung oder den Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis nicht kontrollieren, sollen sie 7.500 beziehungsweise 10.000 Euro bezahlen müssen.

Bei Flügen aus allen übrigen ausländischen Regionen sollen es 5.000 Euro sein. Genauso hoch soll die Geldbuße ausfallen, wenn die Gesellschaften Passagiere befördern, obwohl diese die entsprechenden Nachweise nicht vorlegen können.

Der neue bayerische Bußgeldkatalog ist seit Mittwoch in Kraft. Er kann hier im Ministerialblatt aufgerufen werden.