Reisende aus der EU fliegen wieder in die USA

Nach eineinhalb Jahren können EU-Bürger wieder in die USA reisen. Und viele taten das auch gleich am ersten möglichen Tag. Vor den entsprechenden Schaltern am Flughafen München bildeten sich teils lange Schlangen, und die Lufthansa gab vor dem Flug mit der Nummer LH460 nach Miami sogar eine kleine Feier.

Ausgelassene Stimmung im Terminal 2

Die Lufthansa-Crew in Tracht, dazu Brezen, die deutsche und die US-amerikanische Flagge: Vor dem Abflug des nahezu ausgebuchten Airbus A350 von München nach Miami haben Fluggesellschaft, Airport und der amerikanische Generalkonsul die neuen Reisemöglichkeiten gefeiert. Die größte Freude herrschte allerdings bei den rund 300 Passagieren, darunter viele, die regelmäßig den Winter im warmen Florida verbringen.

Emotionale Szenen

Auch Menschen, die ihre Familienangehörigen lange nicht sehen konnten, waren heute am Flughafen München, darunter Erna Murr: Die 79-Jährige fliegt zusammen mit ihrem Mann zu Tochter, Enkelin und den Urenkeln in die USA. Noch in der Abflughalle bekommt Murr einen letzten Anruf der Tochter und beide Frauen kämpfen mit den Tränen angesichts des nahenden Wiedersehens.

Geimpft und getestet an Bord

Die Voraussetzung für eine Reise in die Vereinigten Staaten: Die Passagiere müssen normalerweise geimpft und zusätzlich getestet sein. Wie das Auswärtige Amt mitteilt, gibt es nur wenige Ausnahmen von der Impfpflicht: Genesene, die innerhalb von drei Monaten vor Abreise mit COVID-19 infiziert waren, müssen der Fluggesellschaft ihren positiven COVID-19-Test, der nicht älter als 90 Tage sein darf sowie eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.

Der Münchner Flughafenchef Jost Lammers spricht von einem "Wendepunkt" für das Flugreisegeschäft in die USA.

USA-Flüge sollen bald ausgeweitet werden

Die Lufthansa fährt ihr Angebot an Flügen in Richtung USA in den kommenden Wochen massiv hoch. Im November sind ab München 44 Verbindungen pro Woche geplant, im Dezember wird dann auf 50 aufgestockt. Für den angeschlagenen Luftfahrtkonzern ist das US-Geschäft von entscheidender Bedeutung, denn traditionell verdient die Lufthansa auf den Strecken über den Nordatlantik einen wesentlichen Teil ihres Konzerngewinns. Auch der Flughafen München hofft auf deutlich steigende Flug- und Passagierzahlen. Denn damit ziehen nicht nur die Umsätze aus Start- und Landegebühren an, sondern auch die Erlöse in den Geschäften, Restaurants, Hotels und Parkhäusern am Flughafen.