Reisen trotz Corona: Digitaler Stadtrundgang durch Lindau

In ferne Länder reisen, ein Städtetrip am Wochenende - all das ist in diesen Zeiten schwierig bis nicht möglich. Eine Nürnberger Werbeagentur hat jetzt aber die Lösung parat: den digitalen Stadtführer. Lindau macht den Anfang.