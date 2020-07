Reisen in Corona-Zeiten: Huml prüft Schnelltests für Flughäfen

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) prüft die Möglichkeit kostenloser Corona-Schnelltests für die bayerischen Flughäfen. In den nächsten Tagen soll geklärt werden, welche Tests verwendet werden, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml dem Bayerischen Rundfunk. Außerdem werde mit dem bayerischen Finanzministerium noch abgestimmt, wer die Kosten übernimmt.

Reisende sollen sich an den bayerischen Flughäfen nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub freiwillig und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Das hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im ZDF Sommerinterview für den Beginn der bayerischen Sommerferien in Aussicht gestellt. Gesundheitsministerin Melanie Huml sagte: "Wir müssen aufpassen, dass Reise-Rückkehrer keine neue Infektionen mit nach Hause bringen." Die Bayerische Staatsregierung will dafür bestmöglich vorbereitet sein.

Testzentren an Flughäfen

Dazu sollen an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen Testzentren eingerichtet werden. Wo diese sich genau befinden werden, ist noch nicht bekannt. Die Verantwortlichen am Nürnberger Flughafen wollen zunächst die Anweisungen des Gesundheitsministeriums abwarten.

Testverfahren noch unklar

Bisher ist auch noch unklar, welche Tests dabei verwendet werden. Bei den bisher vielfach eingesetzten sogenannten PCR-Tests dauert es mehrere Stunden, bis ein Ergebnis vorliegt. Die Gesundheitsministerin hofft auf neue Verfahren. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk sagte sie: "Hier entwickelt sich einiges weiter, sogenannte Schnelltests, die zu einem schnelleren Ergebnis führen."

Start zu den bayerischen Sommerferien

Um die Testzentren so schnell wie möglich einzurichten, laufen derzeit Gespräche zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Finanzministerium. In den nächsten Tagen sollen die Ergebnisse vorliegen, so Huml. Als Start-Termin hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Beginn der bayerischen Sommerferien genannt. Letzter Schultag ist Freitag, der 24. Juli.