Reisemagazin Geo kürt Dinkelsbühl zum "Traumort des Tages"

Unter dem Titel "Wo einer der schönsten Altstadtkerne zu Hause ist" schreiben die Geo-Magazinmacher, das spätmittelalterliche Stadtbild von Dinkelsbühl zähle zu den am besten erhaltenen in ganz Deutschland.

Lob freut Dinkelbühls Oberbürgermeister

Dinkelsbühl versprühe zu allen Jahreszeiten einen besonderen Charme und sei deshalb das ganze Jahr über eine Reise wert. Die Aufmerksamkeit der Geo-Redaktion freut Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU): "Die Auswahl Dinkelsbühls in der Reihe schönste Orte der Welt eines solch renommierten Reise- und Reportagemagazins ist für uns eine hervorragende Auszeichnung und ein herausragendes Lob an unsere Stadt."

Nur wenige deutsche Städte unter den "Traumorten"

Das Nachrichtenmagazin Focus hatte Dinkelsbühl in der Vergangenheit schon das Prädikat "Schönste Altstadt Deutschlands" verliehen, mit dem sich die Stadt seitdem gerne schmückt. Dass Geo Dinkelsbühl nun als Traumort ausgewählt habe, sei auch deshalb so bemerkenswert, weil das Reisemagazin sehenswerte Orte auf der ganzen Welt im Blick habe, so Hammer. Auf Anfrage habe Geo bestätigt, dass es bisher nur sehr wenige deutsche Städte auf die Liste geschafft hätten.