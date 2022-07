Chaos am Flughafen: Das rät ein Experte

Der Münchner Flughafen ist für Reisende ein wichtiges Sprungbrett in den Sommerurlaub: Mallorca, Griechenland, die Türkei sind beliebte Ziele. Etwa 40.000 Flugzeuge sollen in den Sommerferien abheben - wenn nicht das Chaos der vergangenen Wochen wäre: lange Schlangen, verlorene Koffer. Jetzt verspricht der Leiter des Lufthansa-Drehkreuzes, Stefan Kreuzpaintner, in der Augsburger Allgemeinen: "In diesem Sommer können 99 Prozent aller Lufthansa Group-Ferienflüge und 95 Prozent des gesamten Flugprogramms stattfinden."

Ist auf Lufthansa und Co. also wieder verlass? Was tun, wenn es doch nicht läuft? Reiserechtsexperte Kay Rodegra rät im BR24live zur Gelassenheit. Er selbst habe kürzlich am Flughafen dreieinhalb Stunden auf seinen Koffer gewartet.

Lange Schlange: Was tun, wenn man den Flug verpasst

Besonders groß ist die Befürchtung der Passagiere, sie könnten ihren Flug verpassen, weil Schlange und die Wartezeit einfach zu lang sind. Rodegra sagt, dass sich Kunden bei der Fluggesellschaft erkundigen sollten, wann sie denn da sein sollten, um nichts zu verpassen.

Um auch lange Wartezeiten nachzuweisen, sollten Reisende kleine Videos von der Warteschlange drehen - und dabei auch die Uhrzeit ins Bild nehmen. Auch sei es ratsam, andere Wartende anzusprechen und um ihre Namen zu bitten. Nachweisbarkeit sei wichtig, um Haftungsansprüche gegenüber Airline geltend zu machen, wenn es bei der Kofferabgabe zu Problemen komme. Bei der Sicherheitskontrolle sei die Airline raus. Da müssten sich Kunden dann an den Betreiber der Sicherheitskontrollen wenden.

Was können Kunden machen, wenn Gepäck ganz verloren geht?

"Die Gepäckproblematik ist ein riesen Problem diesen Sommer. Weltweit gehen jedes Jahr 20 bis 30 Millionen Gepäckstücke verloren", sagt Rodegra. Ein Großteil des Gepäcks tauche aber wieder auf. Der Experte rät zu einer sofortigen Verlustanzeige beim Fundbüro oder direkt bei der Airline, damit weltweit nach dem Koffer gesucht werden kann. "Es ist ganz wichtig den Kofferschnipsel ganz sorgfältig aufzubewahren. Der ist nämlich der Nachweis dafür, dass man den Koffer überhaupt aufgegeben hat", erklärt Rodegra.

Sollte der Koffer mehrere Tage nicht auftauchen, könnten sich Kunden vor Ort auch Kleidung und Hygieneartikel besorgen - wenn auch "zurückhaltend", betont der Experte. Belege sollten unbedingt aufbewahrt werden, um sie später bei der Airline oder dem Reiseveranstalter einzureichen.

Urlaubs-Stornierung wegen Corona möglich?

Auch in den Sommerferien kann es passieren, dass man kurz vor Reisestart an Corona erkrankt. Die Reise muss dann storniert werden - und das sei immer teuer, sagt Kay Rodegra. Ein Rettungsanker sei die Reiserücktrittsversicherung. Allerdings empfiehlt der Experte: "Unbedingt das Kleingedruckte lesen." Denn nicht jede Reiserücktrittsversicherung beinhalte automatisch das Corona-Risiko.

