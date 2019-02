Reisebus gerät während der Fahrt auf der A7 in Brand

Der Reisebus aus Mitteldeutschland war gestern (07.02.) gegen 17 Uhr ohne Fahrgäste auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Einem aufmerksamen Autofahrer war die Rauchentwicklung am Heck des Busses aufgefallen. Er überholte den Bus, um den 46-jährigen Fahrer darauf hinzuweisen. Dieser steuerte daraufhin den Rastplatz Rottachtal-West bei Oy-Mittelberg an. Dort ging das Heck des Busses in Flammen auf.

Starker Rauch: A7 komplett gesperrt

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Fahrer den Bus bereits unverletzt verlassen. Weil es zu einer starken Rauchentwicklung kam, musste die A7 Ulm-Füssen kurzfristig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Auslöser für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt. Der Bus wurde erheblich beschädigt und abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt rund 60.000 Euro .