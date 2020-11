Reisebüro in Kempten bietet Hilfe als Contact-Tracing-Team an

Seit Monaten haben die sechs Mitarbeiter und der Chef des Reisebüros Neuner in Kempten kaum noch etwas zu tun. Der Umsatz ist zu 90 Prozent weggebrochen. Zwei Mitarbeiter halten im Büro noch die Stellung, die anderen sind zuhause in Kurzarbeit. Sie alle sind Mitarbeiter, die in Sachen Software geschult sind und bei denen freundliche Kundengespräche eine Selbstverständlichkeit sind. Als Verstärkung für die Contact-Tracing-Teams an den Gesundheitsämtern wären seine Mitarbeiter ideal qualifiziert, sagt der Chef.

Tracing-Mitarbeiter per Stellenanzeige gesucht

So ein Contact-Tracing-Team verfolgt die Kontakte von Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Dafür sucht das Landratsamt Oberallgäu Mitarbeiter, auch per Stellenanzeige. Auf das Angebot des Reisebüros hat das Gesundheitsamt jedoch noch nicht reagiert. Auf Nachfrage des BR heißt es dort, das Gesundheitsamt könne aus Termingründen keine Stellung nehmen.

Bei den gewünschten Qualifikationen der neuen Mitarbeiter ist ausdrücklich aufgelistet: Gute EDV-Kenntnisse, gute Umgangsformen, gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Belastbarkeit. Alles Fähigkeiten, die sie und ihre Kolleginnen mitbringen würden, findet Franziska Metz.

Arbeit im Gesundheitsamt statt Kurzarbeit

Und noch einen Vorteil würden die Touristikkaufleute mitbringen. Sie sind in Kurzarbeit, heißt: 80 Prozent ihres Gehaltes zahlt derzeit der Staat. Als vorübergehende Mitarbeiter des Gesundheitsämter würden sie die Krisen-Kassen entlasten. Und alles wäre ihnen lieber, als sich noch weitere Wochen zu langweilen.

Inzwischen hat das Gesundheitsamt eines benachbarten Landkreises Kontakt aufgenommen. Und der Bundesverband, in den das Reisebüro organisiert ist, will die Idee auch in anderen Bundesländern anstoßen.