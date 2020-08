Reischach wehrt sich gegen Lärm von Raketen-Antriebs-Tests

Das Start-up Isar Aerospace Technologies aus Ottobrunn bei München baut Trägerraketen für die zivile Weltraumfahrt. Vor zwei Jahren wurde es von einem kleinen Team aus jungen Wissenschaftlern der TU München gegründet. Es ist ein Projekt mit großem Potenzial. Mittlerweile forschen und arbeiten rund 100 Menschen an vier Standorten.

Vorübergehende Genehmigung für Tests im Mai ausgelaufen

Für Raketenforschung braucht es natürlich auch einen Teststand, an dem die Komponenten der Raketenmotoren erprobt werden. Seit vergangenem Jahr werden deshalb in Reischach im Landkreis Altötting Gasgeneratoren, wie sie in Raketenantrieben zum Einsatz kommen, getestet. Ein Jahr lang durfte Isar Aerospace mit einer vorübergehenden Genehmigung des Landratsamtes testen. Seit Mai ist diese ausgelaufen.

Anwohner: Als würde ein Düsenjet drüberfliegen

Die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von etwa einem halben Kilometer sagen, ihnen reicht es. Denn: Die Gasgeneratoren-Tests seien zu laut und zu unvorhersehbar – und: Man habe sie nicht informiert. Sie schildern vibrierende Fensterscheiben, ein explosionsartiges Geräusch oder als würde ein Düsenjet über ihre Grundstücke fliegen – und das im sonst so ruhigen Naherholungsgebiet.

Bürgermeister: Belange der Anlieger berücksichtigen

Der Bürgermeister von Reischach, Alfred Stockner, wünscht sich, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. "Ich denke, man muss sich im Genehmigungsverfahren einfach nochmals mit den Anliegern zusammensetzen und deren Belange berücksichtigen", sagt er im BR-Interview. Es gelte, einen Konsens zwischen den Gewerbetreibenden und den Anliegern zu finden. "Es wird aber nie so ausgehen, dass alle zufrieden sind", prophezeit Stockner. Das liege in der Natur der Sache.

Online-Petition gegen Gasgeneratoren-Tests

Die Betroffenen haben mittlerweile eine Online-Petition gegen die Gasgeneratoren-Tests gestartet. Isar Aerospace versichert auf BR-Anfrage, es werde weitere Schalldämpfungssysteme einbauen. Des Weiteren sollen einige der lauten Tests nicht mehr auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Reischach, sondern an einem neuen Standort in Schweden stattfinden. Das Landratsamt Altötting will demnächst entscheiden, ob und wie die Firma in Zukunft ihre Raketenkomponenten weiter testen darf. Das Start-up hofft auf eine dauerhafte Genehmigung.