Große Anteilnahme nach Brand mit vier Toten in Reisbach

Die Betroffenheit und das Mitgefühl bei den Bürgern in Reisbach im Kreis Dingolfing-Landau sind groß, nachdem bei einem Brand drei Frauen und ein ungeborenes Kind ums Leben gekommen sind. Auch in der Messe in der örtlichen Pfarrkirche St. Michael wurde bei Predigt und Fürbitten der Opfer des Brands gedacht. Regensburgs Bischof Rudolf Voderholzer, der am Sonntagvormittag in der nahegelegenen Gemeinde Marklkofen einen Altar weihte, wird am Nachmittag in Reisbach mit Betroffenen sprechen. Gemeinsam mit Reisbachs Bürgermeister Holzleitner (Freie Wähler).

Kerzen für die Opfer

Wie Pfarrvikar Ronald Liesaus aus Reisbach dem BR sagte, waren mehr Menschen im Gottesdienst als sonst. Vor dem Altar haben die Bürger Kerzen für die Toten, die Verletzten sowie die Rettungskräfte angezündet. Auch bei dem Mehrfamilienhaus, das in Flammen stand, wurden Kerzen aufgestellt.

"Das ist etwas, was den ganzen Ort bewegt, da müssen wir drauf eingehen. Wir müssen die Fragen, die die Leute haben, in den Gottesdienst hineinnehmen. Es sind Fragen, die die Menschen bewegt, wie: Warum lässt Gott das zu? Diese Fragen müssen wir uns stellen und uns damit beschäftigen", so Liesaus.

Baby wurde noch getauft

Der Brand und die damit verbundenen Fragen und Gespräche werden die Kirche und die Bürger hier noch länger beschäftigen, so der Pfarrvikar. Liesaus sagte dem BR, Pfarrer Martin Ramoser habe das betroffene Kind noch getauft, das laut Polizei trotz Notkaiserschnitts nicht mehr gerettet werden konnte. "Da kann man nicht fragen, ist die Mutter katholisch, die gestorben ist? Der Vater war im Krankenhaus nicht ansprechbar – da hat der Pfarrer einfach gehandelt, weil höchste Eile geboten war."

Viele Hilfsangebote aus der Bevölkerung

Die Gottesdienstbesucher sind erschüttert, so diese Frau: "Wir sind alle betroffen von dieser Katastrophe, wir haben Erbarmen mit den Leuten, die gestorben oder obdachlos sind." Von einer tiefen Erschütterung sprach auch Reisbachs zweiter Bürgermeister, Martin Huber (CSU). Man überlege jetzt, wie man den betroffenen Familien helfen könne.

Mittlerweile seien mehrere Gruppen in den sozialen Medien erstellt worden – für Geld- und Sachspenden und Geld. "Ich habe das Gefühl, die Reisbacher halten zusammen und möchten Hilfe leisten", so Huber.

Spenden sollen koordiniert werden

Wie es vom ersten Bürgermeister Rolf Holzleitner heißt, werden die Spenden morgen von der Gemeinde aus koordiniert. Bereits gestern war die Hilfsbereitschaft groß: Die vom Hausbrand betroffenen Familien wurden zunächst in der Turnhalle untergebracht. Inzwischen seien viele privat untergekommen oder in Hotels. Kriseninterventionsteams waren und sind noch im Einsatz.

Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Franziskanerkloster, jedoch nicht im Besitz der Kirche. Entgegen einiger Gerüchte waren im Haus keine Flüchtlinge untergebracht. "Ganz normale Mieter" haben im Haus gewohnt, so Holzleitner.

Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Reisbach sind am frühen Samstagmorgen vier Menschen ums Leben gekommen, drei Frauen und ein ungeborenes Baby. 19 Menschen wurden verletzt, darunter auch Feuerwehrleute. Insgesamt waren über 250 Einsatzkräfte vor Ort. Das Mehrfamilienhaus ist nach dem Brand derzeit unbewohnbar.