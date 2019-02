Reisbach: Rekordumsatz bei Laubholz-Auktion

Knapp 700 Baumstämme von Wald- und Gartenbesitzern aus Niederbayern und der Oberpfalz waren im Angebot - und Schreiner und Holzhändler aus Deutschland und dem benachbarten Österreich sind gekommen, um sich mit hochwertigen heimischen Möbelhölzern einzudecken.

Eiche voll im Trend

Nach wie vor im Trend ist Eiche - ein Holz, das viele Jahre lang in Deutschland als Möbelholz verpönt war: "Das freut uns als Hersteller, weil es auch den heimischen Waldbauern hilft", sagte Helmut Thoma, Holzeinkäufer von der Richard Weißbacher Stuhl- und Möbelfabrik aus dem niederbayerischen Mirskofen:

"Dann müssen wir keine tropischen Hölzer importieren!"

Das sei gut für die Umwelt, so Thoma, zudem passe Eiche gut in die heimische Wohnkultur. Auch der teuerste Baum in der Versteigerung war ein Eichenstamm: Er wurde für 5.180 Euro von Andreas Fuchs und Thomas Dötzenkirchner ersteigert. Die beiden haben sich mit ihrer F&D GmbH im oberbayerischen Eichenried unter anderem auf die Herstellung hochwertiger Massivholztische aus Eiche spezialisiert.

Auch Walnuss- und Obstbaumstämme sowie andere Laubholzarten waren gefragt. Die Auktion ist eine der größten in Bayern. Der Vorsitzende der Waldbauernvereinigung Reisbach, Karl Vilsmaier sagte im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk:

"Die hohen Erlöse zeigen, dass mit Laubholz gutes Geld zu verdienen ist. Das macht uns Waldbauern den durch den Klimawandel erforderlichen Umbau von Nadel- hin zu Misch- und Laubholzbeständen leichter!"