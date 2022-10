Reisbach: Ehemaliger Bürgermeister Sepp Steinberger gestorben

Der langjährige frühere Bürgermeister der niederbayerischen Marktgemeinde Reisbach, frühere Vorsitzende des Niederbayerischen Gemeindetages und CSU-Politiker Josef Steinberger ist tot. Er wurde 79 Jahre alt. Entsprechende Informationen des Bayerischen Rundfunks bestätigte am Donnerstagnachmittag sein Nachfolger im Amt als Bürgermeister, Rolf-Peter Holzleitner (Freie Wähler).

Kommunalpolitik maßgeblich mitgeprägt

In Reisbach seien die Fahnen bereits auf Halbmast gesetzt. Im Rathaus ist ein Bild seines Vorgängers aufgestellt, neben dem eine Kerze brennt: "Sepp Steinberger ist ein Mensch gewesen, der die Kommunalpolitik zu seinem Leben gemacht hat und sie gelebt hat wie kein anderer." Er habe das Gesicht Reisbachs in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich geprägt. Steinberger war von 1974 bis 2014 Bürgermeister der niederbayerischen Gemeinde und von 1996 bis 2014 Vorsitzender des Niederbayerischen Gemeindetags. Darüber hinaus saß Steinberger viele Jahre unter anderem als CSU-Fraktionschef im Kreistag des Landkreises Dingolfing-Landau. Steinberger wurde unter anderem mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Seit 2014 ist er Ehrenbürger der Gemeinde Reisbach.

Erwin Huber: "Steinberger hat Ära geprägt"

Einer seiner engsten politischen Weggefährten war der frühere CSU Parteichef und langjährige Staatsminister Erwin Huber, der in Reisbach zu Hause ist. Huber sagte im Bayerischen Rundfunk am Abend zu dem Tod des niederbayerischen CSU-Politikers: "Als niederbayerischer Bezirkssprecher der Bürgermeister hat er Kommunalpolitik in Bayern mitgeprägt. Kompetenz und Weitblick, Gestaltungskraft und Bürgernähe waren die Wegmarken seines Wirkens."