Reinigungsmittel statt Schnaps - Mann landet auf Intensivstation

Neue Erkenntnisse bei einer fatalen Verwechslung in einem Regensburger Wirtshaus: In einem Lokal im Stadtsüden bekam ein Gast am 10. Juli statt einem Williams-Birnen-Schnaps eine ätzende Flüssigkeit serviert und landete daraufhin auf der Intensivstation.

In der Flasche hat sich ein ätzendes Reinigungsmittel befunden, ergab nun die Analyse des Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, wie am Dienstag ein Sprecher der Polizeiinspektion Regensburg Süd bestätigte.

Es wird weiter ermittelt

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Der 64-Jährige konnte derweil wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, befinde sich aber weiterhin in medizinischer Behandlung. Die langfristigen medizinischen Folgen für den Mann seien jedoch noch unklar.

Erst nach den Vernehmungen werde es mehr Klarheit über die genauen Umstände des Vorfalls geben, so die Polizei.

Gaststätte bleibt weiterhin geöffnet

Nach bisherigen Kenntnissen und einer umfassenden Untersuchung gebe es derzeit aus lebensmittelrechtlicher Sicht jedoch keinen Anlass zur Schließung der Gaststätte, wie die Stadt mitteilte. Es handele sich wohl um einen äußerst bedauerlichen Einzelfall.