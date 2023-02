Reinhard Mey geht wegen "Klimakleber"-Lied gegen Dorfrocker vor

Juristischer Streit um ein deutsches Liedgut: Der Musiker Reinhard Mey geht mit einer Unterlassungserklärung gegen die unterfränkische Band Dorfrocker vor. Zunächst hatte der "Fränkische Tag" berichtet. Meys Anwalt sagte BR24, dass der Streit möglichst außergerichtlich beigelegt werden solle.

Video mit umgedichteten Lied auf Instagram

Anlass ist eine umgedichtete Version des Lieds "Über den Wolken". Mit dem bekannten Song als Vorlage übt das Brüder-Trio aus Kirchaich im Landkreis Haßberge Kritik an Festklebeaktionen von Klimaaktivisten. Auf ihrem Instagram-Account haben sie vor sechs Tagen ein Kurzvideo mit dem umgedichteten Lied veröffentlicht.

In dem Video sieht man einen Menschen auf der Straße sitzen. Er wird von einem der Dorfrocker angesprochen, der einen Artikel der Bildzeitung in Händen hält mit dem Titel "Klimakleber fliegen nach Bali". Im Lied heißt es dann: "Über den Wolken muss euch das Klima wohl scheißegal sein. Euro Ängste nur verlogen - oh Mann ... und morgen klebt ihr euch wieder wo dran. Und alles was euch sonst so wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein."