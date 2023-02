Rein in die Wälder: Immer mehr Försterinnen in Bayern

"Jetzt laufen wir mal los und schauen, wo wir Bäume haben, die wir aufnehmen können", weist Larissa Reininger die Männer an. Es geht steil bergauf, über nasses Laub. Zu dritt ziehen sie in das Waldgebiet von Walther Geißdörfer, das nahe Baudenbach im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim liegt. Zusammen mit dem Waldbesitzer und seinem Nachfolger will die Försterin heute prüfen, welche Bäume in das Vertragsnaturschutzprogramm Wald aufgenommen werden können.

Noch dominieren männliche Förster

Seit November 2022 ist Larissa Reininger als Amtsförsterin im Revier Markt Taschendorf auch für diesen Wald zuständig. "Zu meiner Jugendzeit hat es nichts anderes gegeben als Förster! Försterin hat man da nie gehört", sagt Walther Geißdörfer und lacht. Er freut sich auf die Zusammenarbeit, die 30-Jährige kennt er bereits von einem Praktikum. Zwar steigt die Zahl der Försterinnen bayernweit stetig, doch noch dominieren die Männer. Försterinnen machen laut Bayerischer Forstverwaltung nur rund 23 Prozent der Amtsförster aus.

"Kehrtwende" ist in vollem Gange

Im Arbeitsumfeld von Larissa Reininger sieht die Geschlechterquote aber schon anders aus: Sechs der insgesamt 13 Forstreviere im Amt für Landwirtschaft und Forsten Fürth-Uffenheim werden von Frauen geleitet. "Da sieht man schon, dass da eine Kehrtwende da ist", sagt die 30-Jährige. Auch bei den Bayerischen Staatsforsten, die den Staatswald bewirtschaften, geht man davon aus, dass die Anzahl der Försterinnen künftig weiter steigt. Zum einen sei der Frauenanteil bei Neueinstellungen deutlich höher als früher. Zudem, so die Behörde weiter, würden in den kommenden Jahren viele männliche Förster in Rente gehen.

175 Euro Förderung für toten Baum

Drei Bäume, die möglicherweise ins Vertragsnaturschutzprogramm passen könnten, hat Walther Geißdörfer in seinem Waldstück entdeckt: Der Freistaat fördert den Erhalt bestimmter Bäume, darunter Totholz, aber auch solche, die wirtschaftlich nicht genutzt werden können, teilweise abgestorben sind, krumm und schief, die aber von Vögeln oder Insekten als Lebensraum genutzt werden. Försterin Larissa Reininger prüft den ersten Baum, eine tote Eiche. Sie erreicht den Mindestdurchmesser von 30 Zentimetern. "Für diese eine Totholz-Eiche gibt es jetzt eine Fördersumme von 175 Euro", erklärt sie. Im Gegenzug muss der Baum für die nächsten zwölf Jahre als Lebensraum stehen gelassen werden.