Reihentestung von Schlachthofmitarbeitern in Bogen beendet

Die Reihentestungen, die am Dienstag und Mittwoch an einem Schlachthof in Bogen durchgeführt wurden, sind nun beendet. Das teilte das Landratsamt Straubing-Bogen mit. Insgesamt wurden Abstriche bei rund 1.000 Mitarbeitern des Betriebes durchgeführt.

Bisher 16 positive Testergebnisse im Betrieb

Das Gesundheitsamt Straubing-Bogen hatte die Reihentestung angeordnet, nachdem erste positive Tests von Arbeitern des Betriebes bekannt wurden. Insgesamt gibt es aktuell 16 positive Testergebnisse von Mitarbeitern beim Bogener Schlachtbetrieb. Diese positiven Tests sind nicht auf die Reihentests zurückzuführen, sondern wurden bereits vorher unabhängig davon wegen Symptomen bei den Personen durchgeführt.

Laborergebnisse stehen noch aus

Mit den ersten Laborergebnissen der Reihentestungen ist laut Landratsamt am Donnerstag zu rechnen. Gerüchten oder Meldungen, wonach dem Landkreis ein Lockdown nach den Massentests drohen würde, hält Landrat Josef Laumer derzeit für verfrüht: "Wir haben bisher noch keinerlei Ergebnisse der Reihentestung und müssen deshalb erst einmal abwarten, wie sich dies auf die Sieben-Tages-Inzidenz auswirkt."

Um einen Lockdown im gesamten Landkreis zu verhindern, arbeiten Landkreis und Stadt gemeinsam mit den zuständigen Stellen gerade an einem Konzept. Wie es heißt, wohnt rund die Hälfte der Mitarbeiter des Schlachthofes im Landkreis Straubing-Bogen, die andere Hälfte teilt sich zu gleichen Teilen auf die kreisfreie Stadt Straubing und andere Landkreise auf. Das Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit soll nun ein Konzept für Reihentests an allen bayerischen Schlachthöfen erarbeiten.

Problem sind Gemeinschaftsunterkünfte

Kurt Haberl von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG): "Aus unserer Sicht wäre es angebracht, in solchen Bereichen, ähnlich wie in Krankenhäusern, Beschäftigte regelmäßig im bestimmten Rhythmus zu testen, das würden wir auch unterstützen." Die Gewerkschaft NGG sieht den Grund für ein erhöhtes Infektionsrisiko unter Schlachthofmitarbeitern nicht im Betrieb selbst, sondern in den Gemeinschaftsunterkünften der meist bei Subunternehmen beschäftigten Arbeiter, wie Haberl sagt: "Und dort wird die Verantwortung vom Schlachthofbetreiber auf den Subunternehmer abgewälzt und diese Wohnungen werden nicht kontrolliert."

Beschäftigung oft über Fremdfirmen und Subunternehmen

Die Gewerkschaft fordert, dass Mitarbeiter in Schlachtbetrieben generell vom Unternehmen selbst angestellt werden und keine Werkverträge haben, so Haberl von der NGG. "Dann haben zum einen die Betriebsräte Möglichkeiten, Mitbestimmungsrechte auszuüben. Momentan ist es so, dass für Werkvertragsbeschäftigte der örtliche Betriebsrat nicht zuständig ist, weil es eine Fremdfirma ist. So werden diese beschäftigten Gruppen der Mitbestimmung und Kontrolle entzogen."

Fleischindustrie Thema im Bundestag

Haberl betont aber, dass es in Bogen weniger Werkvertragsbeschäftigte gibt, als üblicherweise in der Branche. Die Situation in der Fleischindustrie war heute auch Thema im Bundestag. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte: "Gerade bei der Unterbringung gibt es erhebliche Mängel, da muss geschaut werden, wer in die Verantwortlichkeit genommen wird. Ich kann Ihnen sagen, dass auch ich nicht zufrieden bin mit dem, was wir jetzt gesehen haben." Am Montag soll Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ein Konzept vorlegen.

Keine Kontrolle von privaten Wohnungen

Der Schlachtbetrieb im niederbayerischen Bogen betont, im Unternehmen gebe es umfangreiche Pandemie- und Hygienepläne. Die von den Arbeitern häufig privat gemieteten Wohnungen könnten allerdings nicht kontrolliert werden.