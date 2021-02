Reihentestung offenbart Coronafälle in Bamberger Schlachthof

Bei einer Reihentestung der Mitarbeiter des städtischen Schlachthofs in Bamberg sind zwei weitere positive Coronafälle festgestellt worden. Das teilte die Stadt Bamberg am Sonntag mit.

Drei Mitarbeiter und sieben Kontaktpersonen in Quarantäne

Am vergangenen Mittwoch war bereits ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Inzwischen befänden sich insgesamt drei positiv getestete Mitarbeiter des Schlachthofs und sieben Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne, heißt es in der Mitteilung.

Schlachtbetrieb soll weiterhin aufrechterhalten werden

Bevor die Mitarbeiter ihre Tätigkeit wiederaufnehmen, sollen sie jeweils nach dem Ende der Inkubationszeit und der Quarantäne in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erneut getestet werden. Nach Angaben der Stadt Bamberg kann der Schlachtbetrieb aufrechterhalten werden.