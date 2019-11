vor 20 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Reifenstecher sind in Oberfranken unterwegs

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat in Kulmbach ein Reifenstecher sein Unwesen getrieben. An insgesamt sieben Autos machte sich der bislang Unbekannte zu schaffen. Erst vor wenigen Tagen schlugen Reifenstecher in Strullendorf und Münchberg zu.