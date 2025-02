Reifenklau bei Luxuswägen: Hoher Schaden für Autotuner

Polizei vermutet Zusammenhang mit anderer Tat

Nur rund zwei Wochen zuvor hat es in Memmingen einen ähnlichen Fall gegeben: Betroffen war auch dort ein hochpreisiges Autohaus, der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Weil die Taten in kurzem zeitlichen Abstand und nur rund 30 Kilometer voneinander entfernt stattgefunden haben, vermutet die Polizei einen Zusammenhang. "Es ist auch nicht alltäglich, dass wir sowas haben", so Weppner. Außerdem gebe es Parallelen beim Vorgehen der Täter.

Weppner geht davon aus, dass die Täter versuchen könnten, die Beute im Darknet oder im Ausland zu verkaufen. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt, sie stehe dabei auch in Kontakt mit anderen Präsidien in Bayern und in Österreich, um nach ähnlichen Fällen zu fragen. Zudem seien die Dienststellen in der Region sensibilisiert, Streifen würden öfter bei Autohäusern vorbeifahren.

Daniel Abt kontert mit Humor

Der Ex-Rennfahrer und Influencer Daniel Abt lässt sich seine Laune trotzdem nicht verderben. "Dann werden wir einfach einen neuen Trend setzen: Wir machen jetzt den No-Wheel-Trend", scherzt der 32-Jährige in seiner Insta-Story, die Witze gingen ja sowieso schon los. Autos auf Rädern seien ja langweilig, der "neue Shit: Autos aufgebockt, ohne Räder." Bei "Cars & Coffee" dürfe demnächst jeder mal sein Auto bei Abt aufbocken.